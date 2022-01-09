Классические принты, жемчуг и черно-белая основа: искусство одеваться в стиле сканди-шик от датского инфлюенсера

Скандинавский шик – это сочетание сдержанности и элегантности. Здесь вы не найдете буйства красок, сумасшедших принтов и чересчур смелых сочетаний. Напротив, сканди-шик – это ода умеренности. Датский модный блогер Перниль Тейсбек составляет безупречные луки в скандинавской тематике. Девушка собирает простые, но стильные комплекты, которые подойдут для повседневных выходов. На примере луков Перниль мы покажем, как одеваться в стиле сканди-шик.

Нейтральные тона

Самое основное правило сканди-шика – выбирать одежду в нейтральных тонах. Неяркие расцветки позволяют создать стильный повседневный образ.

Модный блогер Перниль Тейсбек любит собирать образы в сдержанной гамме. К примеру, она сочетает кипенно-белые джинсы и молочный свитер. Не менее хороша серая, бежевая, коричневая гамма.

У вещей сдержанных расцветок есть одно неоспоримое преимущество: они отлично сочетаются между собой. Если каждый день вы испытываете трудности с составлением образов, берите на вооружение опыт скандинавских модниц и собирайте луки в нейтральной гамме.

Небольшой цветовой акцент

Не беспокойтесь, сканди-шик – это не только вещи в нейтральной палитре. Так, Перниль любит разбавлять базовый монохром чем-то ярким. Выберите один цветовой акцент и дополните им свой образ. Стильно смотрятся вещи в оранжевой, салатовой, шоколадно-коричневой и прочей расцветке. Сейчас в моде и яркий розовый оттенок.

Кстати, добавить цвета можно не только с помощью одежды, но и дополнив лук красочными аксессуарами или обувью. Не хотите надевать ярко-неоновый пиджак? Дополните лук броскими зелеными лодочками.

Черное и белое

Нет ничего проще и гениальнее сочетания черного и белого. Эта цветовая комбинация подходит для всех случаев. Поселите в своем гардеробе вещи черной и белой расцветки, и вам всегда будет что надеть.

Отличительная особенность стиля Перниль Тейсбек состоит в использовании более мягких оттенков. Так, вместо белоснежно-белой рубашки стоит выбрать рубашку теплого молочного оттенка, чтобы смягчить лук и сделать черно-белое сочетание не таким контрастным.

Черно-белая база подходит для любого сезона. Так, летом вы носите трикотажную майку молочного оттенка, а зимой заменяете ее свитером такой же расцветки. Конечно, в холодный сезон на смену мини-юбке приходят более практичные шерстяные брюки.

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Классические принты

Сканди-шик восходит к классике. Это сочетание простых линий, базовой цветовой палитры и четких силуэтов. Еще одна важная составляющая – классические принты.

Сканди-шик опирается на четкую геометрию. Это ромбы, тонкие полосы, клетка (подходит как шотландка, так и виши и другие виды клетчатых узоров).

Самое главное, принты должны быть четкими, в базовой цветовой гамме. Скандинавские модницы не любят чересчур фантазийные узоры, которые, если быть честными, не всегда легко вписать в образ.

Даже в офисные луки вы можете без опаски вписать принтованные вещи. К примеру, замиксовать черно-белую юбку в мелкую клетку с белой однотонной рубашкой. Образ выглядит лаконично, но при этом вы добавляете в него щепотку индивидуальности.

Украшения с жемчугом

Как добавить в базовые, почти мужские образы нотку женственности? Вас выручат украшения с жемчугом. Носить их – это целое искусство. Но, овладев им, вы сможете без труда преображать самые простые комплекты.

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Перниль любит дополнять свои образы жемчужными акцентами. Какие же украшения выбрать? На самом деле подойдут любые варианты. Так, комплект с пиджаком мужского кроя и голубой рубашкой можно дополнить крупными жемчужными серьгами. Так вы уводите лук от повседневности и придаете ему нотку игривого шика.

Пару сезонов назад в моде были крупные заколки, украшенные жемчугом. Если вам по-прежнему нравится этот тренд, смело вписывайте его в свои луки. Только в напарники к такой броской заколке выбирайте не яркое платье, а объемный повседневный свитер.

Вообще скандинавские модницы любят одеваться просто, но разбавлять свои образы броскими жемчужными украшениями. Жемчуг преобразит даже базовый серый свитер.

Черное и золотое

Скандинавские модницы обожают сочетание черной одежды и золотых украшений. В качестве стильного акцента могут выступить и аксессуары с золотыми деталями. Таковыми могут быть пряжки на ремнях или обуви, цепочки на сумке и прочие незначительные, на первый взгляд, детали. Сочетание черного и золотого – это пример минимализма, переплетенного с современным гламуром.

Перниль Тейсбек тоже дополняет свои сдержанные луки золотыми акцентами. Так, удлиненный блейзер модница носит с ремнем, украшенным огромной золотой пряжкой. Дополнить такой комплект можно черными босоножками и солнцезащитными очками.

Необязательно делать золотые акценты такими явными. Порой достаточно небольшого штриха. Перниль любит образы с черным тренчем. Чтобы аутфит не был чересчур базовым, звезда “Инстаграма” дополняет его сумочкой с золотой фурнитурой. Образ в сдержанном стиле совершенно нельзя назвать скучным.