Доказано влияние сна на лишний вес: почему перед началом диеты необходимо нормализовать сон

Лишний вес – проблема, которая беспокоит многих. Часто люди с избыточной массой тела пробуют разные методы борьбы с ненавистными килограммами. Но ни один из этих способов не дает результата. Медики утверждают, что успех мероприятий по снижению веса во многом зависит от качества сна.

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По словам экспертов, нарушение циркадных ритмов приводит к сбою важных функций организма.

В результате этого мозг постоянно подает ошибочные сигналы об ощущении голода.

Со временем в организме возникают гормональные нарушения. Они приводят к значительному увеличению массы тела. А затем у человека развивается ожирение и серьезные хронические патологии, такие как диабет.

Учитывая то, что сон оказывает влияние на массу тела, прежде, чем садиться на диету, медики рекомендуют нормализовать режим дня.

Как переутомление приводит к набору килограммов

Человек, который испытывает дефицит ночного отдыха, сильно устает в течение дня.

Вялость и разбитость провоцируют депрессивное состояние. Человек пытается избавиться от него, употребляя большое количество вредной пищи. Это, безусловно, приводит к накоплению избыточных килограммов. К тому же при нарушениях сна аппетит сложно контролировать. Из-за обманчивого ощущения голода, которое происходит в результате сбоев в работе мозга, человек съедает больше, чем ему требуется. Часто в подобных ситуациях лица, страдающие лишним весом, пытаются нормализовать массу тела с помощью диеты.

Но неправильный распорядок дня сводит на нет все усилия. И сброшенные килограммы возвращаются вновь. Но если перед тем как начать бороться с избыточным весом, человек нормализует сон, все другие мероприятия по устранению проблемы окажутся гораздо эффективнее.

Кроме того, правильный распорядок дня улучшает не только физическое самочувствие, но и душевное состояние.

И снижает вероятность срывов, которые происходят во время диеты под влиянием стресса.