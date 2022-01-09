 

Доказано влияние сна на лишний вес: почему перед началом диеты необходимо нормализовать сон

09.01.2022, 15:38, Разное
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Лишний вес – проблема, которая беспокоит многих. Часто люди с избыточной массой тела пробуют разные методы борьбы с ненавистными килограммами. Но ни один из этих способов не дает результата. Медики утверждают, что успех мероприятий по снижению веса во многом зависит от качества сна.

Взаимосвязь

По словам экспертов, нарушение циркадных ритмов приводит к сбою важных функций организма.

В результате этого мозг постоянно подает ошибочные сигналы об ощущении голода.

Со временем в организме возникают гормональные нарушения. Они приводят к значительному увеличению массы тела. А затем у человека развивается ожирение и серьезные хронические патологии, такие как диабет.

Учитывая то, что сон оказывает влияние на массу тела, прежде, чем садиться на диету, медики рекомендуют нормализовать режим дня.

Как переутомление приводит к набору килограммов

Человек, который испытывает дефицит ночного отдыха, сильно устает в течение дня.

Вялость и разбитость провоцируют депрессивное состояние. Человек пытается избавиться от него, употребляя большое количество вредной пищи. Это, безусловно, приводит к накоплению избыточных килограммов. К тому же при нарушениях сна аппетит сложно контролировать. Из-за обманчивого ощущения голода, которое происходит в результате сбоев в работе мозга, человек съедает больше, чем ему требуется. Часто в подобных ситуациях лица, страдающие лишним весом, пытаются нормализовать массу тела с помощью диеты.

Но неправильный распорядок дня сводит на нет все усилия. И сброшенные килограммы возвращаются вновь. Но если перед тем как начать бороться с избыточным весом, человек нормализует сон, все другие мероприятия по устранению проблемы окажутся гораздо эффективнее.

Кроме того, правильный распорядок дня улучшает не только физическое самочувствие, но и душевное состояние.

И снижает вероятность срывов, которые происходят во время диеты под влиянием стресса.



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