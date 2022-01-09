Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что людям следует приспособиться впредь жить с QR-кодами и сертификатами о вакцинации. Такое мнение он выразил в ходе большого интервью российским журналистам.

Мурашко пояснил, что необходимость данных документов “продиктована временем” и призвал адаптироваться к новым условиям жизни. При этом политик сравнил QR-коды и сертификаты о вакцинации с паспортами, которыми тоже не пользовались прежде. Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос репортеров о возможности массовых собраний в 2022 году.

Оценивая эпидемиологическую обстановку в стране, Михаил Мурашко обратил внимание, что коронавирус в России сегодня оказывает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, в том числе – из-за появления новых штаммов. В связи с этим он подчеркнул важность создания дополнительных и резервных ковидных коек, а также возведения новых инфекционных больниц. Он обратил внимание, что только за последнюю неделю 2021 года открылись два подобных медучреждения: одно – в Курске, другое – в Ростове.

Напомним, что за последние сутки в России было зафиксировано 16 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего коронавирусом заразились 10 650 849 человек, из которых удалось выздороветь 9 686 912 людям.