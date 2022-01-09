В Казахстане распространили видео с задержанным

…якобы участвовавшем в митинге за $200. Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана.

В Казахстане распространили видео с задержанным мужчиной, который рассказал, что за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. В мужчине опознали кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане. Об этом сообщает Kaktus Media.

«1 января со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге за 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — говорит Рузахунов на видео, распространенном в казахских СМИ. На кадрах видно, что у мужчины есть царапины и повреждения на лице.

Как рассказывает на видео задержанный, он прилетел в Алматы 2 января, после чего его отвезли на квартиру, где проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. «Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал и на следующий день решил поехать домой», — сказал он.

Как рассказали родственники Рузахунова, они не могут до него дозвониться и не знают, где находится музыкант. Они обратились к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

О том, что погромы в Казахстане устроили граждане других государств, заявляли власти страны. 7 января в обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновниками беспорядков оказались «вооруженные и подготовленные бандиты, как местные, так и иностранные».

В твиттере Токаев написал, что их было не менее 20 тысяч, и они пытались атаковать Алматы не менее шести раз. «Они убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, насиловали женщин. На мой взгляд, с террористами не может быть переговоров, мы должны убить их», — говорилось в твите. Позже это сообщение было удалено из твиттера Токаева.

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Утром 9 января МВД Казахстана отчиталось о задержании 5969 человек в связи с беспорядками. «Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ведомство рассказало о задержании около 300 человек с оружием и деньгами при попытке пересечь государственную границу.

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