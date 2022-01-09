Казахстанский телеканал показал видео с задержанным, “признавшимся” в участии в митинге за $200. Им оказался известный музыкант из Кыргызстана

На видео мужчина рассказывает, что некие незнакомые люди якобы позвонили ему 1 января и предложили участвовать в митинге за 90 тыс. тенге ($200), а также купили билет из Кыргызстана.

“Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. 2 января уже был в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где также были граждане Таджикистана, Узбекистана (примерно 10 человек). Когда начался митинг, я испугался, вернулся в квартиру. На следующий день решил поехать домой и меня в селе Самсы задержали военные”, – говорит мужчина в сюжете.

На его лице видны ушибы и ссадины, один глаз заплыл.

Провластные казахстанские телеканалы также опубликовали видео с якобы изъятым у задержанных боевым арсеналом – пистолетами, автоматами, “коктейлями Молотова”. На кадрах также видны кыргызстанские загранпаспорта и алкоголь.

В то же время ряд кыргызстанских СМИ и Telegram-каналов (24.kg, “Сейчас.kg”, Kaktus Media, “Апрель ТВ” и другие) сообщили, что на видео – пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека, исполнительный директор фестиваля “Джаз_Бишкек_Весна” Викрам Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы. Его узнали родственники и коллеги. Близкие Рузахунова заявили, что не могут с ним связаться.

Знакомая музыканта, певица Юлия Руцкая записала видеообращение, в котором подтвердила, что на видео снят Рузахунов. По ее словам, все признания, которые он сделал в ролике, – фальшивые.

“Участвовать в митинге за $200 по звонку неизвестных людей в другой стране – в жизни он такого не сделает. Он очень рассудительный мужчина. Все в шоке, дозвониться не могут, родные испытывают стресс… Музыкант долгие годы выступает в Казахстане, возможно, его пригласили выступить там. В голове не укладывается вся эта ситуация. Неправда, что он является безработным. Перед Новым годом на корпоративах зарабатывал деньги, играет также в нескольких коллективах”, – рассказал изданию 24.kg продюсер Андрей Догай.

В пресс-службе МВД Кыргызстана со ссылкой на родственников Рузахунова сообщили, что музыкант действительно улетел в Казахстан вечером 2 января, куда его пригласили для проведения концертов. Билет в Алматы был куплен еще 16 декабря. МВД и МИД Кыргызстана проводят проверку “по выяснению всех обстоятельств факта задержания” Рузахунова.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сказал музыкантам в Бишкеке, вышедшим на митинг к посольству Казахстана, что в связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил ноту Казахстану. Видео его заявления опубликовало Kaktus Media.

“Мы им отправили и ноту, и информацию, и все остальное. Он не является террористом, просто те, кто проводят расследование, или ошиблись, или хотели выслужиться. В связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил ноту Казахстану”, – сказал он.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Данные о жертвах среди протестующих не обновлялись с 6 января – тогда МВД страны сообщало, что среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

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