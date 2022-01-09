 

Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг

09.01.2022, 15:08, Новости дня
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“Восстание повстанцев”, – подписала она снимок и добавила к нему хештег “2022”.

За несколько часов публикация 41-летней Уилсон собрала больше 300 тыс. лайков.

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Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Контекст:

Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме “Подружки невесты”. В 2019 году на экраны вышел фильм “Отпетые мошенницы”, в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – пышнотелую аферистку Пенни.

Весной 2020 года актриса заявила, что намерена похудеть, а в феврале 2021-го восхитила поклонников постройневшей фигурой.

Актриса призналась, что на перемены во внешности ее сподвигло желание заморозить яйцеклетки, чтобы когда-нибудь стать матерью. Но 3 мая 2021 года Уилсон рассказала подписчикам в Instagram, что врачи сообщили ей плохую новость и ее мечта родить ребенка может не осуществиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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