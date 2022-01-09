 

Историк назвал закрепивший Крым в составе РФ документ

09.01.2022, 14:58, Новости дня
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Российская и Османская империя в 1792 году заключили Ясский мирный договор, который юридически и исторически закрепил за Россией право на Крымский полуостров, рассказал историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

«Ясский мирный договор исторически и юридически закрепил Крым за Россией. Это документ, на который надо опираться, и о котором надо помнить. Конечно, он из прошлого, но к нему надо обращаться», – рассказал он Ura.ru.

По словам эксперта, этим договором РФ усилила свои позиции на юге.

«Северное Причерноморье, включение Крыма, усиление позиции РФ на Кавказе и Балканах. А также РФ отходили земли между Южным Бугом и Днестром. Это как раз земли существующей ныне Молдавии. А Яссы сейчас это город в Румынии. И польза была для Грузии от этого договора, так как Турция отказалась от претензии на нее – помощь братской православной стране», – отметил Снегуров.

Война между Россией и Турцией шла с 1787 по 1791 год. Ясский мирный договор, который был подписан между империями, закреплял за Россией все Северное Причерноморье и Крым.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.



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