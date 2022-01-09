 

Блогер Милохин заявил, что его «держат в плену» на Украине

09.01.2022, 14:58, Новости дня
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Российский блогер Даня Милохин не смог въехать на территорию Украины. О причинах произошедшего тиктокер не сообщил, только указал свое местоположение в Киеве.

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Меня не впустили, нас обратно развернули», – рассказал Милохин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что сотрудники государственной погранслужбы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино. 34-летний житель РФ прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля было установлено, что актер нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала.

Напомним, 21 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.



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