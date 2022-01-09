Забавные мини и белый цвет. Платья, к которым стоит присмотреться модницам в весеннем сезоне

Весна – время перемен. Стилисты советуют уже сейчас начать пополнять гардероб стильными весенними новинками. В том числе и платьями. Какие же платьица будут самыми популярными этой весной? В статье мы расскажем о самых актуальных новинках.

Белый цвет

Стилисты советуют весной 2022-го обзавестись белым платьем. Оно такое же универсальное, как и черное. Вы можете выбрать платьице с кружевной отделкой, пышными рукавами, милым воротничком или рюшами. Из материалов хорош лен или хлопок. Обратите внимание на модели свободного кроя.

С длинным рукавом

Платьица с длинным рукавом остаются трендовыми и в 2022 году. Присмотритесь к моделям с рукавом “бараний окорок” или к пышным рукавчикам оверсайз. Хороши рукава классического кроя.

С воротником

В тренде платьица с воротниками. Они смотрятся по-винтажному стильно и романтично. Воротником могут быть украшены как платьица длины мини и миди, так и макси. Воротник необязательно должен быть контрастным, хороши и монохромные наряды.

Ярко-розовый оттенок

Весной 2022-го в моде яркие насыщенные расцветки. Конечно, отказываться от базовой черно-бело-бежевой гаммы не стоит, но красочное платье точно станет украшением вашего гардероба. Особенно хороша ярко-розовая гамма. Насыщенный розовый и смотрится стильно, и добавит в образ больше свежести и женственности.

В черном цвете

Классический черный также в тренде. Сочетать черный сарафан можно как с яркими аксессуарами, так и с чем-то нейтральным. Например, с черными сандалиями в “дедушкином” стиле.

Необычное мини

В 2022 году длина мини снова актуальна. В фаворе короткие платьица с необычным дизайном. Приветствуются яркие принты, оборки, рюши, объемные рукава. Выбирайте мини ярких расцветок – они идеальны для весенних луков.

Деним

Джинсовое платье – еще одна актуальная новинка этой весны. Оно, как и джинсы, по-настоящему универсально. Сочетается как с броскими аксессуарами и обувью, так и с вещами из вашей базовой капсулы.