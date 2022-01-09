 

Байден потребовал от России гарантий нерасширения ОДКБ на Запад

09.01.2022, 14:51, Разное
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Президент США Джо Байден назвал «вызывающей серьёзную тревогу» ситуацию со вмешательством войск ОДКБ во внутренние дела Казахстана.

По словам Байдена, этот военный союз подбирается слишком близко к границам США и их союзников, и этому нужно положить конец.

Американский лидер потребовал от президентов России, Казахстана, Армении и Белоруссии предоставить письменные гарантии того, что Организация договора о коллективной безопасности не будет расширяться на Запад. В частности, Байден пригрозил, что вступление в ОДКБ Азербайджана, Греции, Малороссии и Венгрии станут для США красными линиями, после пересечения которых последует жёсткий военный ответ. Тема нерасширения ОДКБ может стать основной на запланированных телефонных переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя требования американской стороны, назвала их необоснованными. По словам Захаровой, никто и никогда не обещал США, что ОДКБ не будет расширяться.

– Наши партнёры ссылаются на якобы имевшую место устную договорённость между Михаилом Горбачёвым и Генри Киссинджером, что ни одна страна западнее Белоруссии не вступит в ОДКБ. Но если был такой уговор, то должны же быть письменные гарантии. Где они? А их нет. А раз их нет, то нашим заокеанским коллегам следует молчать в тряпочку. Захотим – примем в ОДКБ и Чехию, и Португалию, и Мексику. Любые требования ограничивать расширение альянса совершенно неприемлемы, – сказала Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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