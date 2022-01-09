Байден потребовал от России гарантий нерасширения ОДКБ на Запад

Президент США Джо Байден назвал «вызывающей серьёзную тревогу» ситуацию со вмешательством войск ОДКБ во внутренние дела Казахстана.

По словам Байдена, этот военный союз подбирается слишком близко к границам США и их союзников, и этому нужно положить конец.

Американский лидер потребовал от президентов России, Казахстана, Армении и Белоруссии предоставить письменные гарантии того, что Организация договора о коллективной безопасности не будет расширяться на Запад. В частности, Байден пригрозил, что вступление в ОДКБ Азербайджана, Греции, Малороссии и Венгрии станут для США красными линиями, после пересечения которых последует жёсткий военный ответ. Тема нерасширения ОДКБ может стать основной на запланированных телефонных переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя требования американской стороны, назвала их необоснованными. По словам Захаровой, никто и никогда не обещал США, что ОДКБ не будет расширяться.

– Наши партнёры ссылаются на якобы имевшую место устную договорённость между Михаилом Горбачёвым и Генри Киссинджером, что ни одна страна западнее Белоруссии не вступит в ОДКБ. Но если был такой уговор, то должны же быть письменные гарантии. Где они? А их нет. А раз их нет, то нашим заокеанским коллегам следует молчать в тряпочку. Захотим – примем в ОДКБ и Чехию, и Португалию, и Мексику. Любые требования ограничивать расширение альянса совершенно неприемлемы, – сказала Захарова.

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