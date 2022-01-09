Можно ли играть в снежки без варежек



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Редко какой ребенок сознательно отморозит себе пальцы, потому что заигрался в снежки. Это практически невозможно. Если он вменяемый, если у него есть болевые ощущения, то он сам наденет перчатки или варежки, когда замерзнет.

Стоит ориентироваться на то, как ребенок в принципе переносит холод — то есть мерзляк он или нет. И на то, какая погода на улице. Подросток точно сам решит, как ему комфортней одеваться. А младшим детям все-таки стоит подсказывать, какую одежду выбирать.

В любом случае, это не вопрос про «вот продует и сразу заболеешь», это история про комфорт и доверие к собственным ощущениям. Максимум, что можно получить не надев шарф — это миозит, воспаление мышц шеи. И то — надо очень сильно постараться.

Сильное переохлаждение — возможное, но недостаточное условие для возникновения простуды. Да, оно иногда снижает местный иммунитет, но чтобы малыш действительно заболел, в его организм должен внедриться вирус или бактерия.