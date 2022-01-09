Эксперты рассказали, как ускорить прогрев салона автомобиля в мороз

Эксперты сферы транспортных средств рассказали, как быстро и эффективно прогреть автомобиль в мороз. Ускорить процесс можно, следуя советам по использованию кондиционера, климат-контроля и других опций машины.

В зимнее время перед тем как сесть в автомобиль, следует ее прогреть. Быстро создать комфортные условия в салоне можно, не причинив вреда машине, следуя таким советам. В первую очередь, длительный прогрев следует осуществлять не на холостых оборотах.

Вначале необходимо немного повысить температуру в салоне на стоянке, а уже потом продолжить обогрев постепенно в движении, избегая разгонов. Такая методика защитит мотор от преждевременного износа, поскольку замёрзшее масло загустевает и не может выполнять свои функции.

Также не стоит спешить включать кондиционер, так как из-за этого машина может прогреваться дольше. Также оптимально будет вместе с вентиляцией включить и рециркуляцию воздуха. Благодаря этому потоки теплого воздуха смогут равномерно расходится по салону. Однако после этого рециркуляция должна быть сразу же отключена, чтобы избежать влажности воздуха и запотевания окон. Выполнив эти несложные рекомендации, можно качественно ускорить процесс прогрева транспортного средства в самые сильные морозы.

Источник: stavropolye.tv