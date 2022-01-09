“Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит”. В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе

В публикации отмечается, что “они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит”, и “ДиКаприо не мог оторвать рук от Морроне, когда они плескались в воде”.

6 января фото пары были опубликованы на одной из фан-страниц актера в Instagram.

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Публикация от Updates & videos * (@imnotdicaprio)

Контекст:

О романе ДиКаприо и Морроне стало известно в январе 2019 года после того, как актер был замечен с возлюбленной в гостях у своих родителей.

Летом 2020 года пару видели во время романтической прогулки по улицам Малибу. ДиКаприо и Морроне не афишируют свои отношения на публике и в социальных сетях.

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