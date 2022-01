США обнародовали позиции накануне переговоров с РФ по безопасности

Об этом заявили чиновники администрации США в ходе телефонной конференции, организованной Белым домом, пишет AP 9 января.

Они отметили, что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.

При этом, по словам чиновников, США ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует Россия.

8 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в Twitter, что США не рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе.

“Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше”, – написал Кирби.

Been some @NBCNews reporting on options the US is considering in advance of talks with Russia. Can state unequivocally that we are NOT weighing cuts to troops in Europe or posture changes there. Also not looking at changing troop numbers in the Baltics and Poland.

— John Kirby (@PentagonPresSec) January 8, 2022

В случае вторжения РФ в Украину США в координации с союзниками и партнерами немедленно наложат санкции на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, считающиеся критически важными для Кремля, рассказал один из чиновников американской администрации.

Помимо ограничений в отношении энергоносителей, США и их союзники также рассматривают возможность введения санкций на экспорт в РФ передовых электронных компонентов, программного обеспечения и технологий, использующих американское оборудование.

Россия может быть добавлена в группу стран со строжайшими ограничениями для экспортного контроля, отметили официальные лица США.

Санкции также могут быть нацелены на критически важную промышленность РФ, в частности – на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации.

В то же время в администрации США категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет “агрессия России в отношении Украины”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

—