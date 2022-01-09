 

Лидеры стран ОДКБ обсудят “меры по нормализации” ситуации в Казахстане

09.01.2022, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. 

“На сессии будет обсужден вопрос “О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Данные о жертвах среди протестующих не обновлялись с 6 января – тогда МВД страны сообщало, что среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти. 

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Konica Minolta запустила платформу для обработки изображений в режиме реального времени

12.07 / Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 7 млн

10.07 / Путин назвал форум «Таврида» творческой мастерской для одаренной молодежи

27.01 / Аэрофлот продлил закрытие части международных рейсов из-за пандемии

04.09 / В Тернопольской области школу отправили на карантин из-за COVID-19 у директора

28.02 / Визит Борреля в Москву стал одновременно унижением и успехом – глава МИД Литвы

23.11 / “Танцы со звездами”. Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой

03.11 / США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией

18.12 / В Кабул прилетели три российских самолета с 36 тоннами гуманитарного груза

15.10 / Петербургского инженера заподозрили в приставаниях к ребенку в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика