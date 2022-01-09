 

В РФ изменились правила получения пенсионных накоплений

09.01.2022, 13:28, Новости дня
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Россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Нововведение вступит в силу с 30 января.

«Заявления можно подать в виде электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», – передает «Российская газета» слова заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева.

Уточняется, что извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через «Почту России».

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры смогут получить доплату к фиксированной выплате в 2022 году, если они воспитывают несовершеннолетних детей, детей с ограниченными возможностями здоровья или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях.

СМИ сообщали, что с 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий. Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом – в настоящее время до 50% пенсии может быть удержана по судебным листам за долги. Также с Нового года расширится перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.



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