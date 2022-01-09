Пушков обвинил США в желании «жестко поторговаться» с Россией

Сенатор Алексей Пушков высказался о перспективах предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета РФ – НАТО.

Он выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования. По его словам, аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах РФ с Североатлантическим альянсом. «В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве РФ столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что РФ якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.

Напомним, на следующей неделе РФ и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета РФ – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.