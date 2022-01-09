 

Культурные учреждения Москвы сделали ставку на онлайн-форматы

09.01.2022, 13:10, Разное
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Музей Москвы приостановил работу в первые месяцы пандемии и полностью сосредоточился на дистанционных форматах. Было организовано несколько онлайн-конференций, концерт современных исполнителей, записаны программы для выставок “ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда” и “Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО”, рассказала генеральный директор музея Анна Трапкова.

Благодаря онлайн-мероприятиям аудитория музея в социальных сетях выросла в два раза. За событиями следили около миллиона человек, а общее число просмотров страниц музея увеличилось с шести до семи миллионов.

Оперативно переключился на онлайн-формат и Московский зоопарк. Сотрудники проводили дистанционные лекции, экскурсии. Это позволило сохранить диалог с посетителями.

“Мы смогли наладить свое производство сюжетных роликов с рассказами о зоотехнической работе, о животных как таковых и иных аспектах деятельности учреждения. И сейчас количество просмотров видеоматериалов превышает число реальных посетителей более чем в 10 раз”, – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сохранить культурную активность помогла поддержка правительства Москвы. Только за первую половину 2021 года столичные музеи получили более 400 миллионов рублей из бюджета.

О сохранении и развитии культурной жизни Москвы в период пандемии читайте в материале “Дни.ру”.



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