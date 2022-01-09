 

МВД Беларуси: «Мост на Немиге дистанционно подорвал Сергей Тихановский»

09.01.2022, 12:51, Разное
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МВД Беларуси в утреннем сообщении сообщило об окончании осмотра обрушившегося в ночь с 7 на 8 января моста на улице Немига в Минске. По утверждению правоохранителей, рядом с рухнувшей бетонной конструкцией было обнаружено около 10 кг тротила, окрашенного в бело-красный цвет, а в момент происшествия был задержан 27-летний программист, отключивший камеры. Эти факты, по мнению следователей, указывают на возможную причастность белорусской оппозиции к происшествию.

«После проведенных следственных мероприятий было установлено, что мост на Немиге дистанционно из места лишения свободы подорвал Сергей Тихановский. В ходе обыска в камере подозреваемого был найден радио-детонатор, 900 грамм взрывоопасных веществ и присланные письма с деньгами от правительств Литвы и Польши. Исходя из обнаруженных вещей было установлено, что гражданин Тихановский, ориентируясь на финансовую помощь стран Запада, намеревался путём взрыва моста обвинить власти и дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Также в подготовке теракта участвовали несколько сообщников, среди которых был и радикально настроенный банкир, чья личность устанавливается»,—говорится в пресс-релизе МВД.

Следственный комитет Беларуси также сообщил о том, что некоторые деструктивные телеграм-каналы объявили о крушении моста за 10 минут до того, как он упал, однако позже данные сообщения были удалены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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