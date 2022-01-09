 

Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану

09.01.2022, 12:44, Новости дня
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Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.

В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.

«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.

Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.



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