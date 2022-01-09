 

В Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода

09.01.2022, 12:44, Новости дня
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При доходах свыше 10 млн рублей в год нужно установить в РФ налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли – до 40-50%, предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», – передает «Ура.ру» его слова.

По словам Щапова, некоторые опасаются, что в этом случае «олигархи от нас сбегут», но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. «В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», – заметил он.

Также зампред отметил, что сейчас в стране наблюдается серьезный социальный разлом. «Сейчас основной социальный разлом – это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка – десятки и сотни миллионов рублей», – высказался Щупов.

По его словам, людей «это раздражает», особенно когда потом выясняется, что у «этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Как пояснял президент, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планировалось, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, в РФ уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.



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