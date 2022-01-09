Пустили войска в Договор

ОДКБ примеряет на себя новую роль: впервые вступив во внутренний конфликт, организация породила у автократов серьезные надежды.

Прибытие основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В ночь на 6 января на аэродромах Алматы и Нур-Султана начали высаживаться российские десантные подразделения, отнесенные приказами МО к ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Это сводные батальоны 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из подмосковной Кубинки, 98-й гвардейской дивизии из Иванова и Костромы и 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ из Ульяновска.

Надо понимать, что такие соединения никогда не высаживаются в полном составе, и количество военнослужащих, заступающих на охрану ключевых объектов инфраструктуры крупнейших городов Казахстана, намного меньше их штатной численности. Заявленная в 3600 бойцов численность военнослужащих ОДКБ достаточна для защиты важнейших правительственных объектов.

Главная сила нашего МО, выполняющая миротворческие функции, — бригада из Самары — задействована сегодня на сменной основе в операции на территории Нагорного Карабаха. Но и выделенные ныне войска подобный опыт имеют. Военные из 45-й бригады не только участвовали в обеих чеченских кампаниях: в 90-е годы были миротворцами в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии. В очень схожих обстоятельствах, после повлекших смену власти массовых беспорядков, батальон бригады обеспечивал безопасность российских жителей в Киргизии в 2010 году.

Части 98-й дивизии участвовали в чеченских войнах и вооруженном конфликте с Грузией в 2008 году. Летом 2014 года десяток ее военнослужащих без знаков различия был задержан на территории Украины (вскоре были переданы российскому командованию). Ульяновская бригада обеспечивала проводки гуманитарных колонн в Сараево, участвовала во второй чеченской кампании и в войне с Грузией в 2008 году.

На вооружении российского десанта в Казахстане, помимо штатных БМД (боевые машины десанта), бронированные машины «Тигр», идеально подходящие для быстрого маневра по городу в условиях, когда организованные по партизанскому принципу противостоящие им отряды не имеют серьезного вооружения. От автоматных и пулеметных пуль они, при умелом использовании, защитят.

Вылет основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан. Фото: Министерство обороны России/ТАСС

По последним сообщениям, бандиты могут иметь поддержку от некоторых сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана, имеющих средства перехвата информации на подвижных сетях. Однако связь между подразделениями ОДКБ поддерживается по армейским спутниковым каналам и абсолютно недоступна для прослушивания ни бандитам, ни правительству Казахстана.

Выгруженные из самолетов комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» позволяют заблокировать любую радиосвязь на каналах координации действий между лидерами вооруженного сопротивления. Министерство обороны РФ с помощью своей пресс-службы намеренно продемонстрировало их всем, заранее обозначив свои возможности. Если поддержка бунту в Казахстане действительно оказывалась с самого верха, организаторы должны бы призадуматься. Ведь все они получили военное образование в России.

Скорость организации и выдвижения, боеготовность и мобильность российских частей, выполняющих приказ по ОДКБ, наши эксперты оценили как впечатляющие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погромная империя

Итоги казахстанского хаоса: Токаев победил, Назарбаева и его окружение выводят из-под удара, Москва усиливает свое влияние в республике

Уже к вечеру 7 января стало понятно, что казахские силовики, верные правительству Токаева, вполне способны подавить беспорядки самостоятельно, без чужой помощи. Так оно всегда в подобных случаях и бывало раньше — каждый раз российские чиновники заявляли о внутреннем конфликте у союзника в надежде, что соседи решат дело миром. Да и в нашем случае Песков еще днем 5 января официально заявлял: «Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне».

Однако вечером Токаев обратился за помощью в Москву (формально — в ОДКБ). И РФ решила встать во внутригражданском конфликте на сторону формально действующего президента. При этом были нарушены негласные договоренности внутри казахских элит в момент ухода Назарбаева.

И Токаев нарушил конституционный закон, обеспечивающий последнему важнейшие пожизненные посты.

В 1993 году российскую делегацию в аэропорту Алматы встречала рота почетного караула полка президентской охраны Назарбаева, целиком состоявшая из местных славян. Вероятно, в момент оформления системы власти, при существовании кланового и племенного разделения, Назарбаев не решился составить свою военную охрану из казахов. В дальнейшем все встало на свои месте, и этот казус ушел в прошлое.

Но к вечеру 5 января президент Токаев оказался точно в таком же сомнении в надежности собственных жителей в форме. Из истории мы знаем, что в октябре 1917 года в Петербурге не хватило одного верного правительству полка, чтобы предотвратить затеянный коммунистами переворот. А Советская армия, по сути, проигнорировала попытку ГКЧП использовать ее во внутриполитическом кризисе.

Прибытие основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан. Фото: Министерство обороны России/ТАСС

По моему мнению, обращение Токаева в ОДКБ за внешней помощью было следствием крайней поспешности в принятии решения в условиях цейтнота и сомнений в надежности силовиков. Ведь множественные сигналы об их переходе на сторону улицы уже поступали. Вполне возможно, скоро он пожалеет об этом поступке.

Ведь единственным способом придать легитимность вводу войск ОДКБ в Казахстан стало объявление жителей своей страны иностранными террористами. Практически все источники в действующей армии и среди отставников с внушительным опытом, с которыми мне пришлось обсуждать военные аспекты внутреннего кризиса в Казахстане, повторили набор тезисов, которые в одном предложении изложил сугубо гражданский человек, известный эксперт по внешней политике Федор Лукьянов: «Враг отныне всегда внешний, даже если внутри». Действительно, первые трое суток развития кризиса никаких признаков по-настоящему организованной вооруженной борьбы никто не отметил.

Регулярные бунты в Средней Азии продолжаются с 1989 года, когда массовые беспорядки вспыхнули на рынках Ферганы. Противоборствующие кланы немедленно возглавляли эти псевдореволюции. В соседней Киргизии аналогичные беспорядки приводили к смене правительств и президентов. И никому в голову не приходило звать иностранные войска. Этот простонародный способ менять правительство, аналогичный средневековой политической практике новгородского вече, служил местной заменой сбалансированному конституционному механизму. Сегодня же некоторые военные эксперты заявляют о возможности создания на территории Казахстана чуть ли не террористического государства вроде запрещенного в РФ ИГИЛ.

Акция против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан в Бишкеке. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

При этом никто из наблюдателей и журналистов не смог обнаружить во время беспорядков признаков вмешательства со стороны исламистов, на которых государственной пропагандой решено возложить роль главного врага. На сегодня можно лишь констатировать несомненное управление вооруженной борьбой с правоохранительными органами, начиная с 5 января некой пока еще не установленной силой. А ведь по хорошо уже изученной практике исламисты никогда не действуют в атаке тайно: лозунги, флаги, символика, актуальные клипы в соцсетях, конкретные персоны, связанные с террористическими организациями в гуще народа, должны быть обязательно.

В ближайшее время все участники беспорядков, попавшие в руки правоохранительных органов, должны быть квалифицированы как связанные с иностранными террористическими центрами боевики. Следствие обязано, как теперь понятно, обосновать обращение Токаева в ОДКБ и ввод войск. Можно предположить, что для этой роли также вполне подойдут иностранные граждане (желательно арабы), застигнутые бунтом в Казахстане.

Ну а ОДКБ отныне имеет новый статус инструмента для внутренней борьбы, за которым надо сходить в Кремль.

Ведь кроме Армении все остальные ее участники — родные братья нашей политической системы, стоящие, вопреки конституциям, на негласных договоренностях. ОДКБ создавалась ради совместной обороны против террористической угрозы со стороны Афганистана. Но в случае гражданского конфликта и политического кризиса и Лукашенко, и лидеры среднеазиатских государств имеют теперь шанс назвать взявшуюся за оружие оппозицию террористами и попросить Россию о помощи.

Валерий Ширяев

—