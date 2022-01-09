При пожаре в Винницкой области погиб семилетний ребенок

Сообщение о пожаре в Службу спасения “101” поступило в 00.51. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что огнем охвачена одна из комнат жилого дома. Общая площадь дома около 80 м².

В результате пожара погиб семилетний мальчик. Его 40-летняя мать получила термический ожог кистей обеих рук II степени.

В 03.18 спасатели потушили огонь. Пламя уничтожило шиферное перекрытие и внутреннюю обстановку дома.

“Вероятная причина возникновения возгорания – короткое замыкание электросети”, – добавили в ГСЧС.

Управление полиции Винницкой области открыло уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного Кодекса Украины (нарушение установленных законом требований пожарной безопасности).

Правоохранители заявили, что по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательно причину установят по итогам экспертиз.

В полиции рассказали, что в доме проживает многодетная семья. На момент возгорания в доме находились хозяева и их пятеро детей. Тело мальчика нашли под обломками дома уже после того, как спасатели ликвидировали пожар. Остальные члены семьи успели выйти из дома.

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