 

“У меня встал”, “Какая же ты секси”. Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника

09.01.2022, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В моей естественной среде обитания”, – подписала публикацию 34-летняя певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Трусики сидят идеально”, – отметил shepordd.

“У меня встал”, – написал пользователь rwst1573.

“Настюля, как я же ты секси!” – прокомментировал _pavlin_bum_vip69.

Контекст:

Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Она выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации

22.02 / Курс евро превысил 90 рублей

27.12 / Вирусолог рассказал, что произойдет, если зараженный «британским» коронавирусом чихнет

14.07 / На подготовительные курсы в украинские вузы поступили почти 200 детей из ОРДЛО и Крыма

14.12 / Сатановский: РФ предотвратила климатическую аферу в ООН

18.08 / В Черном море произошла экологическая катастрофа: утечка 100 тонн нефти – Ассоциация реинтеграции Крыма

10.05 / Tarabarova впервые показала лицо семимесячной дочери

23.02 / Навальная вернулась из Германии в Россию – Telegram-каналы

14.10 / В результате пожара в многоэтажном доме на Тайване погибло по меньшей мере 46 человек

01.11 / Судан решил продолжить реализацию соглашения о создании военной базы РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика