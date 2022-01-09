“У меня встал”, “Какая же ты секси”. Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника

“В моей естественной среде обитания”, – подписала публикацию 34-летняя певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Трусики сидят идеально”, – отметил shepordd.

“У меня встал”, – написал пользователь rwst1573.

“Настюля, как я же ты секси!” – прокомментировал _pavlin_bum_vip69.

Контекст:

Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Она выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

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