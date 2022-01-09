Мнение: Свой автосервис в СССР

Как я понял из комментариев, коммунист должен быть сытым. Больше коммунист никому ничего не должен. Положить буржую на стол заявление об уходе по собственному, пойти работать в коммуну к товарищам? Нет. Отдавать ползарплаты на нужды партии? Нет. Приютить у себя в квартире бездомного гастарбайтера из бедной страны? Никогда! Как вам, вообще, в голову могло такое прийти?

Ладно, допустим. Но вот, для сравнения, история сына моих знакомых врачей. Молодой человек, — обозначим его в целях конспирации именем Михаил, — с детства увлекался автомобилями, безошибочно отличал на улице одну машину от другой, узнавал известных автогонщиков в лицо.

В шестнадцать лет он пошёл на лето подрабатывать в автосервис. Серьёзных вещей ему, полагаю, не доверяли, но кучу типовых процедур, знаете, и смышлёная обезьяна проведёт, не то что увлечённый подросток.

После школы Михаил в медицинский вуз поступать отказался, продолжил работать в том же сервисе, но уже на постоянку. В армию не взяли по состоянию здоровья — я не уточнял детали, что-то там с сердцем, с детства ещё. За пару лет поднабрался опыта, завёл постоянных клиентов.

Сейчас Михаилу 19 лет. Автосервис, в котором он работает, переезжает на новое место, расширяется. Один бокс Михаил забирает себе, на правах отдельной бизнес-единицы: будет делать там музыку, шумку, сигнализации, вот это всё. По сути, это уже свой бизнес, только не оформленный пока что официально: Михаил будет оставлять себе доход от своих клиентов, будет платить свою часть аренды, сам будет покупать инструменты и расходники. «Материнский» автосервис поможет ему только с организационными вопросами.

Я узнал в подробностях эту историю, когда Михаил проконсультировался у меня как раз по бухгалтерии: сколько стоит открыть ИП, много ли хлопот с Налоговой и всё такое. После беседы Михаил решил, что пока что ему это не нужно: хлопот добавится, а экономия не такая большая, чтобы стоило отпочковываться официально. Будет развиваться «под крылом» автосервиса, с которым начинал свою карьеру, там дальше уже решит.

Итого: парню 19 лет, у него свой бизнес по ремонту автомобилей. Стандартная история по нынешним капиталистическим временам. Двадцать лет назад я бы мог такие истории публиковать каждую неделю, так я сам тогда был в студенческом возрасте, и среди моих друзей молодых предпринимателей было огромное количество. Сейчас уже нет: с молодёжью я общаюсь не так много, а мои ровесники, поколение Утиных историй, в массе своей уже или матёрые бизнесмены, или идейные наёмные работники.

Теперь вопрос старожилам. Представьте, что на календаре не 2022, а 1972 год. Брежнев ещё бодр и полон сил, к Луне за грунтом летит советская станция, завершена великая комсомольская стройка — Красноярская ГЭС.

Троюродный дедушка Михаила (предположим, что у него есть такой) страшно увлечён автомобилями. Спрос на ремонт огромен: клиенты стоят в очередях, страдают, готовы переплачивать в разы от официального прейскуранта.

Частная собственность в СССР была запрещена, была только личная и коллективная. Пусть так, для Михаила деньги не главное, главное — автомобили. Расскажите, как следовало поступить советскому Михаилу в 1972 году, чтобы стать в 19 лет директором небольшой государственной станции техобслуживания, заниматься любимым делом, чинить машины?

Вопрос со звёздочкой: где Михаил мог тогда купить какую-нибудь старую ржавую легенду, Альфа Ромео Джульетту 1954 года, например, чтобы лично отреставрировать её?