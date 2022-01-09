Назарбаев добровольно передал пост главы Совбеза президенту Казахстана – пресс-секретарь

“Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны”, – заявил Укибай.

Он подчеркнул, что Назарбаев и Токаев “всегда были по одну сторону баррикад” и продолжают демонстрировать “монолитность государственной власти”.

“В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане”, – заявил пресс-секретарь.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

Одно из требований митингующих в Казахстане: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Данные о жертвах среди протестующих не обновлялись с 6 января – тогда МВД страны сообщало, что среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем утверждали власти.

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