 

Российского футболиста признали “посмешищем” года в Италии

09.01.2022, 11:28, Новости дня
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Отмечается, что Кокорин набрал 53,21% голосов болельщиков.

“Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из “Фиорентины”. Футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам “Фиорентины” лишь разочарование”, – говорится в сообщении.

В номинации “посмешище” года Кокорин выиграл с большим отрывом, опередив Адриена Рабьо из “Ювентуса” (22,02%), который занял второе место.

Лауреатом премии “Золотая урна” (худшему игроку года) стал полузащитник сборной Уэльса и туринского “Ювентуса” Аарон Рэмзи.

В голосовании приняли участие больше 11 тыс. фанатов.

Премия “Золотая урна” вручается в Италии с 2009 года.

Контекст:

Кокорин выступает за “Фиорентину” с января 2021 года. 30-летний нападающий сыграл за клуб в девяти поединках, но не отметился результативными действиями, отмечается на портале Transfermarkt.

До “Фиорентины” Кокорин выступал за “Зенит” (Санкт-Петербург). 8 октября 2018 года в Москве Кокорин и полузащитник “Краснодара” Павел Мамаев избили водителя ведущей “Первого канала” Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а через несколько часов в кафе напали на чиновников министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и Сергея Гайсина. Соловчук получил сотрясение мозга, перелом носа и ушиб мягких тканей, Пак – черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы от ударов стулом. Гайсина хулиганы били и душили.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина и Мамаева к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам колонии общего режима соответственно.

В начале сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение отпустить футболистов из колонии досрочно. 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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