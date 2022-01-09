 

Звезда “Трансформеров” Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на “Мисс мира 2016”

09.01.2022, 11:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Она нашла послание в бутылке, которую выбросило на берег, и ответила “да”, – подписал он публикацию, которая собрала больше 170 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Josh Duhamel (@joshduhamel)

Контекст:

Джош Дюамель родился 14 ноября 1972 года в Майноте, США. Популярность ему принесли роли в таких фильмах, как “Однажды в Риме”, “Жизнь, как она есть”, “Тихая гавань” и “Трансформеры”.

С 2009 по 2014 год Дюамель был женат на экс-солистке группы The Black Eyed Peas Ферги. У пары есть сын – Аксель Джек Дюамель (2013).

С 28-летней Одре Мари Дюамель встречается с 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов

04.08 / Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии

01.02 / Марка Jeep готовит плагин-гибридную версию модели Gladiator

31.12 / Дело Злочевского. Офис генпрокурора Украины ответил на заявление НАБУ о давлении

01.07 / NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

29.10 / СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки как террористический акт

16.09 / Предварительная причина взрыва, из-за которого погибли туристы в Карпатах, – снаряд времен Первой мировой

26.03 / В студию “Права на владу” принесли поврежденные двери из Офиса президента. Мосейчук назвала их “жертвой протеста”

02.12 / Волжские полицейские со стрельбой задержали водителя-подростка

12.10 / В США сочли конструктивными встречи Нуланд в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика