Мнение: С целью дискредитации

“С целью подрыва авторитета органов власти, преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих, совершая противоправные действия. Поэтому во время проведения контртеррористической операции, военные, чтобы не подстрелить своих, надевают белые повязки на руку”, – рассказал глава МВД Казахстана.

Фактически министр сообщил о боях, которые ведут между собой люди в одинаковой военной форме. Проще говоря — одни силовики стреляют в других. Чтобы как-то объяснить этот прискорбный факт, министр рассказывает о террористах, переодевшихся в военную форму одежды с целью дискредитации. Но более простое и непротиворечивое объяснение здесь на поверхности: в Казахстане мятеж, который сейчас пытаются подавить.

Срочная отправка «миротворцев», причем весьма специфических специальностей, а также ожесточенные боевые столкновения вполне указывают на то, что с обеих сторон воюют люди, умеющие воевать. Это, конечно, совершенно не исключает возможности участия в боях и каких-то иррегулярных сил, благо любая спецслужба (и КНБ вряд ли исключение) любит экспериментировать с разного рода «ихтамнетами», но то, что казахстанские силовики пребывают в состоянии раскола и воюют друг с другом, скрывать уже не получается. Отсюда и версия о переодетых «террористах».

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