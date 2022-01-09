В Алматинской области Казахстана задержали более 20 вооруженных человек

В Алматинской области Казахстана задержаны более 20 вооруженных человек, информирует местный департамент полиции.

«В Алматинской области задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как передает Sputnik Казахстан, была задержана «вооруженная банда из 20 человек.» Отмечается, что среди изъятого – 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Также было изъято 500 патронов разного калибра.

Напомним, ранее в воскресенье пресс-служба президента Казахстана сообщила, что 5,8 тыс. человек были задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в стране.