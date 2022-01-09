 

В Алматинской области Казахстана задержали более 20 вооруженных человек

09.01.2022, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Алматинской области Казахстана задержаны более 20 вооруженных человек, информирует местный департамент полиции.

«В Алматинской области задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как передает Sputnik Казахстан, была задержана «вооруженная банда из 20 человек.» Отмечается, что среди изъятого – 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Также было изъято 500 патронов разного калибра.

Напомним, ранее в воскресенье пресс-служба президента Казахстана сообщила, что 5,8 тыс. человек были задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в стране.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Лавров разъяснил сотрудничество властей Мали с ЧВК Вагнера

27.10 / 65-летняя Долина надела “голое” прозрачное платье

07.10 / ВС поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

25.08 / Минкультуры назвало оптимальную заполняемость кинозалов

28.05 / Движение судов через Босфор восстановлено

16.06 / Нардеп сообщил, когда Рада может рассмотреть обращение к Конгрессу США о статусе основного союзника вне НАТО для Украины

08.03 / Жена принца Гарри заявила, что родственники мужа опасались из-за цвета кожи их сына

09.10 / Германия объявила «двойственный подход» в отношениях с Россией

22.02 / Главный инфекционист США раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в стране

16.09 / Тихановская оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика