 

Курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком в Нижнем Новгороде

09.01.2022, 11:16, Новости дня
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Двое водителей набросились с дубинкой на нижегородского курьера прямо на оживленной дороге. Чтобы скрыться от агрессивных мужчин, молодому человеку пришлось распылить газовый баллончик.

Видео с места инцидента появилось на официальной странице телепрограммы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте». «На курьера напали с дубиной, но он отбился с помощью баллончика с газом», передает ФАН.

На кадрах видно, как двое мужчин ведут разговор на повышенных тонах с доставщиком еды на оживленной дороге. Один из участников разбирательств достал из салона автомобиля монтировку и начал размахивать инструментом. Велосипедист был вынужден обезвредить обидчика, распылив ему в лицо газовый баллончик. После чего молодой человек съехал на пешеходную зону.

Ранее полицейские задержали в Москве блогеров, которые распылили содержимое перцового баллончика на проходящую женщину и засняли это на видео.



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