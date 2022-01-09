На Украине нашли выгоду от запуска «Северного потока – 2»

Скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, заявл киевский политолог Кирилл Молчанов.

Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес «Северного потока – 2», «спят и видят», чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. «Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Для европейских потребителей это будет «финансово интересно», подчеркнул Молчанов.

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», – отметил политолог.

При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом «политической шизофрении». «Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая», – заключил Молчанов.

Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».