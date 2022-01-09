Куда уходит Блиновская? – Личное мнение

Если ты не можешь, как скаут в походе, помочиться на скандал и затушить его, сделай вид, что обиделась, устала, и уходи.

Прощальная гастроль — я ухожу. Тема сто раз опробованная и вполне рабочая. Ну, например, сколько лет Алла Борисовна колесила по стране и давала последний концерт?



Фото: Соцсети

Вот и мадам Блиновская уходит.

Утомили вы Вселенную. Обиделась. Устала.

Ну, как уходит? Ухожу не уходя. Сама марафонщица оценивает ситуацию, что будто бы она на пике своей востребованности.

Марафоны остаются. Знания — знания?!! — тоже остаются.



Фото: Соцсети

Юпитерианская глубина Блиновской сделала всё, что могла. Но вы продолжайте платить за марафоны.

Впрочем, не исключено, что организаторы просто заменят Блиновскую на Собчак. Учтут ошибки. Привлекут мировых экспертов (маму Илона Маска и сторожа школы Лены Миро). Повысят цены.

Сетевые аналитики утверждают, что за последние несколько дней от аккаунта Блиновской отписалось 300 тысяч человек. Учитывая, сколько там было ботов, предположу, что реальных людей и не осталось вовсе.

Совершенно очевидно, что бизнесу Блиновской конец. Зря она себя показала во всей красе.

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