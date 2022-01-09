Мнение: Послание от Назарбаева

Пресс-секретарь Назарбаева сделал ряд заявлений.

1. Назарбаев находится в Казахстане (а не в России, Белоруссии или Китае).

2. Назарбаев сам отдал Токаеву свой пост главы Совета Безопасности, который быз закреплен за Назарбаевым пожизненно.

3. Назарбаев и Токаев едины как никогда и вообще они всегда были по одну сторону баррикад.

Самого Назарбаева по-прежнему не показывают (в течение кризиса выступал и демонстрировал себя по факту только Токаев), так что тут как обычно можно просто принимать на веру. Или не принимать.

Но заявления о единстве прозрачно намекают, что вопросы согласования финальной версии произошедшего близки к завершению, где Назарбаева ждет сокращение его законных полномочий и де-факто уже окончательная почетная пенсия. Другой вопрос, кто из его окружения будет назван руководителем тех неизвестных сил, которые готовили боевиков внутри Казахстана или же завозили их из-за рубежа (сегодня появилось первое видео с персонажем из Киргизии, которые приехал на погромы за 200 долларов, которые ему заплатили "неизвестные люди"), а также были причастны к параличу МВД и КНБ в Алма-Ате и приказу сдать аэропорт Алма-Аты погромщикам. Вопросов много, но пока зловещие силы, которые это организовали носят достаточно абстрактный характер.

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