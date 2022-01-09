 

МВД Казахстана уточнило число погибших силовиков при беспорядках

09.01.2022, 10:44, Новости дня
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Ранее сообщалось о гибели 18 силовиков. 

“При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов”, – цитирует сообщение МВД Казахстана российское РБК. 

Количество погибших и пострадавших среди участников протестов неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди протестующих 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба, и точную информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал. Но гражданские активисты уверены, что жертв гораздо больше.

В частности, многие погибли во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы 6 января, рассказал “Сибирь.Реалии” 64-летний активист и правозащитник Мейрхан Абдуманапов. 

“Как стемнело, на площади  появились бронетранспортеры с пулеметами. Сначала с восточной, потом с западной стороны. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали. Я сам видел своими глазами семь человек. Кого-то ранило в руку, кого-то в голову. Из них двоих мы смогли вывезти, раненых, а остальных нет. Двое девушек совсем молодых и один парень, они уже не подавали признаков жизни… Под градом пуль мы вынуждены были покинуть площадь. По пути я увидел легковую машину. Там двое молодых ребят, один за рулем, второй рядом. Машина заведена, видно, они пытались на машине уехать, но лобовое и заднее стекло расстреляны, а парни мертвые уже, без признаков жизни”, – рассказал он.

Абдуманалов подчеркнул, что сколько всего человек погибло только на площади, протестующие не знают.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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