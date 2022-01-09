 

После смерти восьми человек от суррогатного алкоголя в ХМАО возбудили дело

09.01.2022, 10:32, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», после смерти восьми человек в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предположительно от отравления суррогатным алкоголем, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Возбудили уголовное дело. Ч. 3 ст. 238. Уже восемь [человек] погибли [от отравления суррогатным алкоголем]», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как уточнили в ведомстве, в январе несколько жителей поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. В результате ее употребления 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины умерли.

Как рассказали в администрации Кондинского района, всего было зафиксировано 12 случаев отравления, из них восемь – с летальным исходом. По данным властей, суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием «Царская охота» с изображением на этикетке Петра I. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что, по их данным, предварительно трое человек умерли в результате отравления некачественным алкоголем.

«Причина смерти еще троих жителей поселения в настоящее время устанавливается, проводится вскрытие. В Кондинское направлена группа сотрудников УМВД РФ по ХМАО-Югре для выяснения всех обстоятельств произошедшего», – добавили в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры, ведомством также организована проверка по факту возможного отравления суррогатным алкоголем, направленная на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в РФ нужно жестче контролировать оборот алкогольной продукции, это демонстрируют недавние случаи массовых отравлений суррогатным алкоголем.



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