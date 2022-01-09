Жителей столицы предупредили о снегопаде

Температура теплее нормы, к вечеру снегопад и плохая видимость ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда постепенно потянутся поля снеговых туч при температурном фоне на 2 градуса выше положенной климатической нормы. Поэтому ожидается облачная погода, во второй половине дня временами снег, вечером сильный снег. После 19:00 видимость в снеге ухудшится до 1 километра. Температура воздуха минус 3-5 в городе, в Подмосковье – минус 5-7», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

По словам синоптика, ветер будет южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что днем температура воздуха в столице будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов. В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от трех до восьми градусов мороза. В ночь на понедельник температура опустится до минус 11 градусов.