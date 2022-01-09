Бердымухамедов потушил «Врата ада» порошковым огнетушителем

Государственное телевидение Туркменистана сообщило, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов лично потушил газовый кратер «Врата ада» с помощью порошкового огнетушителя, разработанного им самим.

– Более 50 лет полыхал кратер Дарваза, причём это был рукотворный пожар. Напомню, что в 1971 году его устроили советские геологи. Сотни учёных по всему миру десятилетиями не могли решить эту проблему, признаюсь честно, даже у меня ушло больше месяца на разработку огнетушителя. Как истинный патриот, как храбрый сын туркменского народа, как врач, я принял решение лично испытать своё изобретение. В итоге возгорание было ликвидировано за два часа. Больше местные жители и растения не будут страдать, я счастлив, что сумел в очередной раз послужить своей стране, – заявил туркменский лидер.

Уникальный огнетушитель уже запатентован, в ближайшее время будет представлена его экспортная модификация. Как стало известно, в 2022 году за свой подвиг Бердымухамедов может быть номинирован на Нобелевскую премию мира.

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