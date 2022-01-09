 

В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19

09.01.2022, 10:00, Новости дня
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Среди заболевших – 163 ребенка и 33 медработника.

Выздоровело 2818 человек, 75 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 840 пациентов. За сутки сделали более 27 тыс. тестов.

7 января в Украине подтвердили 3195 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 7177 новых случаях, 5 января – о 6632. 

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 3,7 млн человек, умерло – 97 239.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2040115572818204

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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