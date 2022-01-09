 

В Украине возобновили вакцинацию от COVID-19. 8 января сделали почти 27 тыс. прививок

09.01.2022, 10:00, Новости дня
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Первую дозу получили 7018 человек, 17 425 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 314 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 2193 человека.

“С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу 14 807 334 человека, получили две дозы 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности введено 28 799 967 прививок”, – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 8 января делали 339 мобильных бригад, также работали 2137 пунктов и 384 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (18 914), Sinovac (4919), Moderna (2483) и AstraZeneca (634). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2040115572818204

7 января пункты и центры вакцинации в Украине не работали.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря 2021 года на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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