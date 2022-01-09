 

В Израиле создали самовосстанавливающийся нанокристалл

09.01.2022, 9:12, Новости дня
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Еще одна важнейшая особенность нанокристаллов перовскита обнаружена в результате исследования, проведенных в институте Технион (Израиль). Ученые обнаружили у него способность самовосстанавливаться.

Это открытие может обеспечить очередной технологический прорыв, поясняют эксперты. В будущем можно будет конструировать самовосстанавливающиеся устройства.

Речь идет о вероятной способности электроники самостоятельно «залечивать» небольшие повреждения. Но еще более интересной перспективой является создание приборов и устройств с практически неограниченным ресурсом. Трудно даже предположить, какого экономического эффекта можно добиться в результате, говорят специалисты.



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