В Израиле создали самовосстанавливающийся нанокристалл

Еще одна важнейшая особенность нанокристаллов перовскита обнаружена в результате исследования, проведенных в институте Технион (Израиль). Ученые обнаружили у него способность самовосстанавливаться.

Это открытие может обеспечить очередной технологический прорыв, поясняют эксперты. В будущем можно будет конструировать самовосстанавливающиеся устройства.

Речь идет о вероятной способности электроники самостоятельно «залечивать» небольшие повреждения. Но еще более интересной перспективой является создание приборов и устройств с практически неограниченным ресурсом. Трудно даже предположить, какого экономического эффекта можно добиться в результате, говорят специалисты.