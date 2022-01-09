В пустыне на территории Австралии найдены окаменелости тропических растений и животных

Недавно на территории австралийской пустыни в Новом Южном Уэльсе ученые обнаружили странные окаменелости. Последующие исследования позволили определить, что они образовались из останков древних растений и животных.

Изучив окаменелости более тщательно, ученые установили, что данные организмы жили в период миоцена (примерно от 11 до 16 млн лет назад). И, наконец, представители науки получили совсем уж шокирующие сведения: все эти представители флоры и фауны могли существовать только в условиях тропических лесов.

Находка еще раз подтвердила тот факт, что климат на нашей планете постоянно меняется. Кстати, останки в окаменелостях сохранились очень хорошо. А потому ученые надеются сделать еще не одно открытие.