 

В спутниковом интернете Starlink произошел глобальный сбой

09.01.2022, 9:12, Новости дня
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Проблемы ощущались примерно полтора часа по всему миру, сообщают источники. Спутниковый интернет Starlink просто перестал работать, и все клиенты Илона Маска не могли войти в онлайн-режим.

Как минимум, массовые жалобы на сбой поступали из самых больших стран Европы и Великобритании, сообщает интернет-ресурс DownDetector. Эксперты напоминают, что аналогичная ситуация произошла в августе прошлого года. Связь, как и в минувшую пятницу, возобновилась спустя некоторое время после перезагрузки принимающих сигнал устройств.

Напомним, что Starlink все еще находится на стадии развертывания. Идея проекта состоит в том, чтобы обеспечить покрытие высокоскоростного Интернета в каждом уголке мира.



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