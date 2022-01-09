 

10 января работодателям рекомендовано дать выходной сотрудникам, страдающим похмельем

09.01.2022, 9:13, Разное
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В первый рабочий день после новогодних каникул министерство труда рекомендовало предоставить выходной всем работникам, которые испытывают проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкогольными напитками на праздниках. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

– Мы не поддерживаем тех граждан, которые употребляет алкоголь сверх меры, однако есть определённые национальные традиции. Ещё во времена СССР стало нормой выпивать на новогодних праздниках с близкими и друзьями, ходить в гости, как говорили в те годы – культурно проводить время. В современной России многие следуют этим традициям и далеко не все 10 января будут готовы приступить к полноценной работе. Именно поэтому мы обращаемся ко всем работодателям и руководителями с простым советом – если вы видите, что ваш подчинённый устал, что ему тяжело, дайте ему выходной, всё равно пользы от него в этот день не будет, – заявил заместитель министра труда Всеволод Чередниченко.

В марте на рассмотрение Государственной думы поступит законопроект, закрепляющий за работниками право брать четыре выходных в год из-за плохого состояния здоровья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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