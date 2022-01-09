 

Крупнейший в мире производитель золотых унитазов построит завод в России

09.01.2022, 8:31, Разное
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Мировой лидер по производству элитной сантехники – итальянская фирма Cristofari – начала строительство производственной площадки в Ставропольском крае.

Власти региона надеются, что завод на 500 рабочих мест начнет работу уже в конце 2022 года.

– Золотые унитазы — новый мировой тренд. Это настолько быстрорастущий сегмент рынка, что имеющихся производственных мощностей уже недостаточно для оперативного выполнения заказов, — рассказал генеральный менеджер Cristofari Эрнесто Ферленги.

Руководитель концерна подчеркнул, что «клиенты Cristofari платят большие деньги и не готовы ждать 12 месяцев».

Ферленги сообщил, что в последние годы наблюдается стабильное увеличение спроса из стран бывшего СССР.

– Ставропольский край был выбран нами не случайно. Именно на этот регион и на соседнюю Ростовскую область приходится почти треть заказов из России, — добавил менеджер.

Ожидается, что завод будет выпускать до 5 тыс. золотых унитазов в год. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что новое производство не только создаст дополнительные рабочие места в регионе, но и станет важным шагом в реализации политики импортозамещения.

Инвесторы выразили надежду на присутствии на открытии завода президента России Владимира Путина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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