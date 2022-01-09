Доказано, что денисовцы первыми заселили Тибетское нагорье

Как оказалось, первыми жителями Тибета были денисовцы. Напомним, что данный вид человека является ближайшим родственником Homo sapiens, неким переходным звеном между неандертальцами и нашими прямыми предками.

Ученые установили, что денисовцы пришли на Тибет примерно 160 тысяч лет назад. А Homo sapiens, как известно, начали заселять данную территорию только 40 тысяч лет назад.

Однако гены денисовцев могли все-таки сохраниться у местных жителей в мизерных частях, предполагают представители науки. Возможно, именно они и помогли людям адаптироваться к жизни в условиях высокогорья. Также известно, что жители Тибета обладают необыкновенной выносливостью. Дальнейшие исследования по данной теме проводит в Калифорнийском университете.