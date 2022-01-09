Ученые исследовали последствия удаленной работы с точки зрения сохранности природных ресурсов

За последние два года количество удаленных сотрудников в экономике планеты существенно выросло. Это доказанный факт. Однако не было известно, насколько данное явление помогает сохранять природные ресурсы.

С одной стороны, если человек не ездит каждый день на работу и не пользуется транспортом, это должно было бы позитивно сказаться на экологии, говорят ученые. Кроме того, не нужно обогревать офис, когда в этот же момент система отопления работает и в вашем жилище. С другой стороны, растут затраты энергии в домохозяйствах.

Однако ученые пришли к выводу, что минимум 20% рабочих мест уже сейчас можно смело «раздать по домам». В результате удастся сократить выбросы углекислого газа на 80 млн тонн в год.