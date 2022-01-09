 

В Казахстане объяснили смену председателя Совбеза

09.01.2022, 8:20, Новости дня
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства, – передает РИА «Новости» текст заявления Укибая.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.

Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны, – сказал Укибай.

Он отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации. «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», – сказал пресс-секретарь Назарбаева.

Напомним, в субботу Укибай рассказал, что Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.



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