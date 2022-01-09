Северный флот анонсировал полеты Ту-142 над Арктикой и Атлантикой

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.

В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тыс. километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

«Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», – добавили в пресс-службе.

Ранее читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства.