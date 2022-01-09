 

Северный флот анонсировал полеты Ту-142 над Арктикой и Атлантикой

09.01.2022, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.

В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тыс. километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

«Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», – добавили в пресс-службе.

Ранее читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В РФ создали технологию цифрового двойника

24.09 / Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

23.08 / Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов

02.01 / В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией

17.02 / СБУ подозревает Шария в госизмене, старт вакцинации от коронавируса в Украине отложили. Главное за день

25.10 / Роскомнадзор начал расследование утечки данных водителей Москвы

09.01 / Степанов: У нас увеличивается количество больных с тяжелым течением COVID-19, в том числе в реанимациях

13.11 / Литва раскритиковала Латвию за торговлю электроэнергией с Россией

10.10 / Сегодня крупный астероид приблизится к Земле

27.01 / Немецкий политик – Навальный — не повод обрывать диалог с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика