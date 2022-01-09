 

В Южной Корее создана роботизированная рука, способная удерживать хрупкие маленькие предметы

09.01.2022, 7:44, Новости дня
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Уникальную разработку представили ученые из университета Аджу (Южная Корея). Они сумели создать роботизированную руку для работы с хрупкими и мелкими предметами.

Оказывается, это чуть ли не самая сложная задача для современных роботов. Перемещать изделия весом в сотни килограммов для них легче, чем удерживать 1-2 грамма, особенно, если это вещи, созданные из тонкого стекла, а их размеры составляют в диаметре несколько миллиметров.

Но ведь это трудно и для человека. Вес роботизированной руки составляет всего 2,5 кг. Во время демонстрации она спокойно брала куриные яйца и разливала напитки по стаканам. Но рука также справиться с поднятием тяжелой гантели, а после этого установить микрочип в электронное устройство.



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